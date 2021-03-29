Британские кролики помогли археологам найти артефакты мезолита

Ученые обнаружили находки на небольшом острове в проливе между Уэльсом и Ирландией.

Лежащий в четырех километрах от побережья Уэльса остров Скокхольм имеет размеры всего 1,6 на 0,8 км. Остров входит в состав национального парка побережья Пембрукшира и известен своей колонией морских птиц. На острове постоянно живут всего два человека, сотрудники орнитологической станции Ричард Браун и Жизель Игл.

Обходя свои владения, ученые заметили предметы в куче грунта, выброшеного кроликами из норы. Один из них оказался каменным орудием эпохи мезолита, около 9000 лет назад применявшимся для обработки шкур тюленей. Такие орудия уже попадались археологам на материковом побережье Пембрукшира и Корнуолла, в Шотландии и северной Франции, однако на острове Скокхольм его нашли впервые.

Вторая находка представляла собой осколок погребальной урны бронзового века, возрастом более 3700 лет.

На следующий день после находки ученые вернулись к кроличьей норе и нашли там еще одно мезолитическое орудие и фрагменты керамики. Ученые планируют провести масштабные раскопки, начатые кроликами, после отмены карантинных ограничений.