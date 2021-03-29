Боевик «Годзилла против Конга» возглавил российский кинопрокат в выходные

Такие данные приводит портал «Кинобизнес».

Фильм вышел в прокат 25 марта, собрав 445,2 млн рублей за три дня. Сюжет боевика повествует о битве Кинг-Конга с Годзиллой, за которой наблюдает весь мир.

Второе место занял российский фильм «Пальма» Александра Домогарова-младшего. Картина о том, как овчарка ждет своего хозяина, собрала 92,8 млн рублей.

Третью строку рейтинга занял американский мультфильм «Райя и последний дракон», собравший за четыре дня 76,9 млн рублей. Мультфильм находится в российском прокате с 4 марта, он становился лидером по кассовым сборам выходных дней уже трижды.