Минкультуры законсервирует «Руины мельницы Гергардта» в Волгограде

Комплексная консервация объекта требуется во избежание его дальнейшего разрушения.

О планах законсервировать объект стало известно в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область первого замминистра культуры РФ Сергея Обрывалина. «Из-за сильного ветра произошло обрушение верхней части стены фасада. Минкультуры России обеспечит проведение первоочередных и противоаварийных работ на участках обрушения», — рассказал он в ходе визита.

Замминистра подчеркнул, что параллельно планируется разработка проектной документации на комплексную консервацию объекта во избежание его дальнейшего разрушения.

«По итогам проектирования Министерством культуры России будет проработан вопрос финансирования комплексной консервации объекта. Предварительно, на первоочередные противоаварийные мероприятия потребуется порядка 15 миллионов рублей», — рассказал Обрывалин.

Ежегодно объекты музея-заповедника «Сталинградская битва» посещает огромное количество человек, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, именно поэтому необходимо сохранить их для последующих поколений, подчеркнул чиновник.