Минкультуры России отреставрирует на Мамаевом кургане 9 объектов культурного наследия

Первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область посетил музей-заповедник «Сталинградская битва».

Замминистра оценил состояние монумента «Родина-мать зовет!» после проведения реставрационных работ. Реставрация монумента, который является одним из самых высоких в мире, завершилась в марте 2020 года к празднованию 75-летия Великой Победы. Работы проводились впервые с момента создания скульптуры в 1967 году.

В ходе масштабных работ выполнены комплексная внутренняя и внешняя реставрация монумента, в частности полное восстановление всех утраченных элементов, замена 99 канатов скульптуры, очистка и архитектурная подсветка.

Обрывалин напомнил, что указанные работы были проведены в строгом соответствии с утвержденной проектной документацией, в том числе в части применяемых материалов и технологий.

«Минкультуры России ежеквартально проводит мониторинг состояния монумента после проведения реставрационных работ. Отмечу, что после зимнего периода, с учетом воздействия агрессивной среды и перепадов температур, на каждом памятнике образуются незначительные трещины и подтеки, которые устраняются в ходе текущего содержания памятника», — подчеркнул первый заместитель министра культуры.

По его словам, в марте текущего года специалистами ведомства было проведено обследование состояния монумента, по итогам которого дефекты, влияющие на конструктивные элементы, не выявлены.

Кроме того, Минкультуры России приступит к реставрации еще девяти объектов культурного наследия на Мамаевом кургане, в числе которых скульптуры «Скорбящая мать», «Стоять насмерть!», горельеф «Память поколений» и скульптурная группа из шести объектов.

«Вся страна переживает за этот памятник. Это святыня, жемчужина нашей страны. Минкультуры России уделяет ему особое внимание», — подчеркнул он.