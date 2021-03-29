К 85-летию Станислава Говорухина в Москве покажут его фильмы

Спецпоказы поздних картин режиссера пройдут в кинотеатрах Москино.

С 29 по 31 марта в кинотеатрах сети будут показываться фильмы с пленки 35мм, предоставленные из архивов Москино, рассказали в пресс-службе сети.

Кинотеатр «Москино Искра» представит драму «Не хлебом единым» 2005 года. Фильм рассказывает о талантливом учителе физики, придумавшем новаторский метод конструкции труб, но ставшим жертвой доноса и отправленным на работу в закрытое конструкторское бюро. В фильме сыграли Михаил Елисеев, Светлана Ходченкова и Виктор Сухоруков.

В рамках ретроспективы также будут показаны фильмы «Брызги шампанского» 1989 года, «Артистка» 2007 года, «Пассажирка» 2008 года и «В стиле джаз» 2010 года.

В кинотеатре Иллюзион в рамках спецпоказов фильмов режиссера зрителям представят дипломную короткометражку Говорухина «Аптекарша» (1964) и драму «Вертикаль» (1967), снятой совместно с Борисом Дуровым. Фильм рассказывает об экспедиции в кавказские горы группы альпинистов, переживших опасные приключения. В фильме исполнил главную роль Владимир Высоцкий, который написал к нему музыку.