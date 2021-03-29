На ВДНХ пройдет выставка индустрии развлечений

29.03.2021
23‑я Международная выставка «РАППА ЭКСПО — 2021» представит современные аттракционы, услуги и оборудование для развлекательной отрасли. В организации выставки участвуют более ста компаний из Великобритании, России, Италии, Китая, Тайваня и других стран мира.
Посетители «РАППА ЭКСПО — 2021» смогут увидеть последние модели игровых автоматов, аттракционы VR и 5D-кинотеатры, оборудование парков, детских площадок, а также вендинговые торговые автоматы.
На выставке можно будет получить консультации по проектированию развлекательных центров, ландшафтному и тематическому оформлению, обучению персонала и организации праздничных мероприятий.
В дни выставки пройдет деловой форум «Тенденции развития современной индустрии развлечений: технологии нового времени». 30 марта руководители и специалисты компаний отрасли будут обсуждать досуговые концепции курортных городов, районных центров и мультимедийных парков. 31 марта участников ждут мероприятия по вопросам эксплуатации и техобслуживания аттракционов, а также организации и управления эффективной работы аквапарков.