На ВДНХ пройдет выставка индустрии развлечений

Экспозиция будет работать с 30 марта по 1 апреля в павильоне № 57, сообщили организаторы.

23‑я Международная выставка «РАППА ЭКСПО — 2021» представит современные аттракционы, услуги и оборудование для развлекательной отрасли. В организации выставки участвуют более ста компаний из Великобритании, России, Италии, Китая, Тайваня и других стран мира.

Посетители «РАППА ЭКСПО — 2021» смогут увидеть последние модели игровых автоматов, аттракционы VR и 5D-кинотеатры, оборудование парков, детских площадок, а также вендинговые торговые автоматы.

На выставке можно будет получить консультации по проектированию развлекательных центров, ландшафтному и тематическому оформлению, обучению персонала и организации праздничных мероприятий.

В дни выставки пройдет деловой форум «Тенденции развития современной индустрии развлечений: технологии нового времени». 30 марта руководители и специалисты компаний отрасли будут обсуждать досуговые концепции курортных городов, районных центров и мультимедийных парков. 31 марта участников ждут мероприятия по вопросам эксплуатации и техобслуживания аттракционов, а также организации и управления эффективной работы аквапарков.