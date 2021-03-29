Большой театр отмечает 245-летие

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Днем основания московского Большого театра считается дата подписания императрицей Екатериной II исторического документа.

28 марта (17-го по старому стилю) 1776 года царица подписала «привилегию» прокурору князю Петру Урусову, дававшую ему на 10 лет право на содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений.

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) отметит свой юбилей в рабочем режиме, сообщил ТАСС гендиректор театра Владимир Урин. В театре учли условия пандемии и приняли решение не устраивать празднеств.

Глава ГАБТа назвал новые постановки театра в этом году. «В феврале мы отыграли премьеру оперы «Соломея» Рихарда Штрауса. Очень сложный спектакль, который тепло был принят зрителем. Только что, в марте, состоялась мировая премьера балета «Орландо» в постановке Кристиана Шпука и премьера первой постановки в Большом театре единственной оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки», — отметил Урин.

В дальнейшем списке премьер Большого значится опера Джакомо Пуччини «Тоска» в постановке Стефано Пода, премьеры двух одноактных опер «Дневник Анны Франк» и «Белая роза». 23 июня на Исторической сцене состоится премьера оперы Петра Чайковского «Мазепа» в постановке режиссера Евгения Писарева. Финиширует сезон премьерами балета «Чайка» на музыку Ильи Демуцкого и оперой Георга Фридриха Генделя «Ариодант».