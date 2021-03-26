Эрмитаж открыл для посетителей молодежную библиотеку по искусству

Библиотека начнет работу со следующей недели.

На церемонии открытия генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о проекте. В нескольких комнатах представлен результат большой работы коллектива музея и нескольких учреждений, пояснил он. «Это открытая библиотека для всех, кто будет приходить в главный штаб», — подчеркнул глава музея.

На следующей неделе с помощью волонтеров Эрмитажа музей начнет экспериментальную работу в режиме открытой библиотеки, сказал Пиотровский. В основу книжного фонда библиотеки легли издания по современному российскому и зарубежному искусству.

В ее составлении участвовали художники, эксперты и кураторы, отобравшие более 1500 изданий по мировой культуре и современному искусству, дизайну и архитектуре, моде и фотографии, кино и театру. Собрание также включает специальную коллекцию комиксов по искусству и графические романы.