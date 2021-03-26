В Польше найден гигантский курганный комплекс возрастом около 5000 лет

Фото: livescience.com/Jan Bulas

Важное открытие археологам удалось сделать благодаря спутниковым снимкам.

На данный момент археологи раскопали 7 гробниц эпохи неолита, а также руины раннесредневековой крепости, сообщает Live Science. Признаки сооружений были найдены на снимках из космоса.

Увидев четырехугольные контуры на недавно распаханных полях, специалисты решили провести исследование на месте. Первые же пробные шурфы показали, что перед учеными находится сооружение, построенное 1000 лет назад.

Специалисты датировали руины крепости IX—X веками. Укрепление было возведено еще до основания польского государства в 1025 году.

В ходе раскопок здесь были найдены следы еще более древних сооружений, в том числе курганы возрастом около 5500 лет. В настоящее время местность используется для сельскохозяйственных целей, полная площадь неолитического кладбища пока не установлена.

Археологи нашли 12 курганов, каждый радиусом около 40-50 м. Кроме того, были найдены следы земляных валов и деревянных чердаков. По мнению экспертов, захоронения и укрепления были созданы представителями культуры воронковидных кубков, которые считаются первыми земледельцами Европы.