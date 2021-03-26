Реставраторы приблизят картину «Иван Грозный» к авторскому колориту

Об этом сообщила журналистам художник-реставратор Александра Орловская.

В настоящее время эксперты продолжают реставрировать полотно «Иван Грозный и сын его Иван 6 ноября 1581 года» Ильи Репина, поврежденное вандалом весной 2018 года. Специалисты приняли решение сделать более тонким слой лака, что вернет картине колорит, приближенный к авторскому.

Группой специалистов, ведущих реставрацию картины, руководит завотделом реставрации масляной живописи XVIII — начала XX века Третьяковской галереи Андрей Голубейко. Над восстановлением полотна также работают реставраторы Александра Орловская и Екатерина Волкова.

«Мы предполагаем, что утоньшение сильно пожелтевшей лаковой пленки на всей поверхности картины позволит нам увидеть иной, более приближенный к авторскому колорит», — рассказала журналистам Орловская.

По словам эксперта, толщина лакового покрытия картины намного больше толщины красочного слоя. Это вызвано тем, что картина многократно покрывалась лаком в периоды предыдущих реставраций. Мастера предыдущих поколений буквально «заливали» лаком картину, впоследствии пленка сильно пожелтела из-за процессов старения.