Музей истории Владикавказа представил выставку 3D-фотографий

Экспозиция посвящена развитию искусства стереофотографии в Северной Осетии.

Гости выставки «Владикавказ: от стерео к 3D» смогут увидеть уникальные стереопары, запечатлевшие виды Владикавказа и Осетии конца XIX — начала XX века. На выставке также показаны стереоскопы, с помощью которых создавались оптические стереоизображения.

Вниманию посетителей также представили 10 стереовидов дореволюционного Владикавказа, обработанные с помощью современных стереотехнологий. Изображения доступны для просмотра через 3D-очки, которые выдаются посетителям.

На открытии выставки также презентовали книгу «Владикавказ. Терская область. Стереографические виды старого города», опубликованную издательским центром «Мастер» в 2020 году. Ее составителем стала журналист, историк и фотограф Алина Акоефф.

«Это серия книг о старых городах России. Во Владикавказе многих исторических зданий уже нет, что-то снесено. Захотелось показать, как выглядел город тогда. Этот проект ценен еще и тем, что происходит реставрация изображения. Побитые, пострадавшие снимки сначала реставрировались, а затем переводились в 3D-формат», — рассказал директор издательского центра «Мастер» Станислав Дидковский, которого цитирует «Регион 15».