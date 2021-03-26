Вездеход Сталлоне из боевика «Судья Дредд» выставили на продажу

Фото: Craigslist.org

Объявление о продаже автомобиля появилось на Craigslist.org.

Главную роль в фантастическом боевике «Судья Дредд» 1995 года исполнил Сильвестр Сталлоне. Несмотря на антуражный внешний вид, внутри автомобиль находится далеко не в лучшем состоянии — его изнанка лишена даже признаков комфорта и сведена к самым базовым функциям управления. Однако машина и стоит сравнительно недорого для автомобиля из блокбастера — в пересчете на рубли всего 1,8 миллиона, как и новая Toyota Camry.

Это один из построенных к съемкам боевика автомобилей, поясняет автор объявления. Всего для фильма выпустили 31 автомобиль. Согласно сюжету, в 2139 году Land Rover остался единственным «выжившим» автопроизводителем, который выпускает бронированные такси City Cab для патрулирования опасных районов города.

Вездеход, оснащенный двумя парами дверей — «крыльев чайки», был разработан дизайнером Дэвидом Вудхаусом на базе армейского 101 Forward Control (1972-1979). Кузов сделали из стеклопластика и раскрасили в цвета такси, в движение такси-вездеход приводился 3,5-литровым двигателем Rover V8.