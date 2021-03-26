Эрмитаж впервые в России организует выставку NFT-искусства

Фото: vk.com/hermitage_museum

В музее пройдет выставка произведений в формате невзаимозаменяемых токенов.

Мероприятие состоится в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», сообщается на сайте музея. Выставка пройдет в 2021 году.

Новая форма полностью цифрового искусства, лишенного физического носителя, стала активно создаваться всего лишь несколько месяцев назад, отметили в музее. «Невзаимозаменяемые токены стали новой формой закрепления права на произведение искусства с помощью технологии блокчейн, которая позволяет установить однозначный контроль за авторскими и владельческими правами», — отмечено в сообщении.

Стратегическим партнером проекта будет Aksenov Family Foundation.

Над экспозицией работали специалисты отдела современного искусства музея. Выставка будет продолжением развития направления новых форм искусства, отметили в Эрмитаже.