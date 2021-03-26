Россия и Абхазия договорились о проведении совместных мероприятий

Часть мероприятий уже анонсированы, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

План сотрудничества между странами на этот год утвердили министры культуры России и Абхазии Ольга Любимова и Гудиса Агрба.

В соответствии с документом, в мае в Абхазии состоятся концерты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Затем в Санкт-Петербурге на открытии театрального фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России» абхазский Государственный русский театр драмы имени Ф. А. Искандера представит спектакль «Кровавая свадьба».

В День независимости Абхазии, 23 июля, в Сухуме выступят лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского вместе с Государственным симфоническим оркестром Государственной филармонии Адыгеи при участии Государственного камерного оркестра Абхазии.