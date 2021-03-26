Мелодия отметила 75-летие Преснякова-старшего альбомом композиций музыканта

26.03.2021
Фото: presnykov-st.ru
Владимир Пресняков-старший является признанным автором инструментальной, и в частности джазовой, музыки, подчеркнули в пресс-службе звукозаписывающей студии. Вошедшие в его юбилейный альбом композиции исполнил лауреат международных конкурсов, джазовый пианист Евгений Борец.
Выпуск альбома стал продолжением предыдущего релиза Преснякова-старшего Nocturnes, музыку для которого также исполнил Борец.
По мнению заслуженной артистки России пианистки Екатерины Мечетиной, «Новеллы» композитора продолжают линию жанра фортепианной миниатюры. Это произведения больше романтически-элегического характера, хотя в некоторых из них уже присутствуют и элементы драмы, отметила она.