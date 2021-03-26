Сыгравший главную роль в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор» рассказал о современных актерах

Премьерный показ экранизации комикса прошел на площадке кинотеатра «Аврора» в Санкт-Петербурге.

Фильм публике представила творческая команда проекта. Сыгравший главную роль в блокбастере Тихон Жизневский поделился своими мыслями о современном поколении актеров в разговоре с медиаплатформой «Смотрим».

По словам Жизневского, сегодняшние артисты тщательно следят за собой. Молодых актеров все чаще интересует суть проектов, в которые их приглашают, а не размер гонорара.

Кроме того, современные актеры больше внимания уделяют здоровому образу жизни, считает Жизневский. Если 15-20 лет назад в творческой среде было принято злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, сейчас актеры больше занимаются спортом и избегают вредных привычек.