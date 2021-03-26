Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представит премьеру спектакля Юрия Александрова

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Постановка «Я другой такой страны не знаю, где так…» будет показана в пятницу.

В основу спектакля легли вокальные циклы «Из еврейской народной поэзии» Дмитрия Шостаковича и «Русская тетрадь» Валерия Гаврилина. Циклы впервые воплощены средствами музыкального театра, рассказал ТАСС Юрий Александров.

Великая музыка двух великих ленинградцев соседствует очень гармонично, отметил постановщик. Сопоставление еврейской музыки и «Русской тетради» является очень важным, потому что закрывать глаза на трагические страницы нашей истории, связанные с временами репрессий, нельзя, считает режиссер.

В конце жизни Валерий Гаврилин обратился к Александрову с предложением написать оперу совместными усилиями. Однако смерть композитора помешала воплощению этого замысла.

Решение воплотить «Русскую тетрадь» на оперной сцене — дань памяти композитору, рассказал режиссер. Это «спектакль-документ», имеющий отчасти автобиографический характер, так как мать Гаврилина, школьная учительница, была по доносу репрессирована и провела три года в ГУЛАГе.