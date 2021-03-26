Московский музей «Гараж» представит три выставки

Об этом рассказала главный куратор музея Екатерина Иноземцева

Три новых выставочных проекта музея современного искусства расскажут о документальных реконструкциях нереализованных проектов, о размышлениях художников на тему «коронацена» и видеоработы Давида Кларбаута.

Открывающийся весенний сезон в музее хотят обсудить практически в терапевтических терминах, отметила куратор. «Терапия — это все то, что нам необходимо после всем известных последних событий, и мы говорим о терапии в том числе и как о поддержке художественного сообщества», — отметила Иноземцева, выступив на пресс-конференции перед открытием выставок.

Название одной из выставок — «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена» отсылает к термину «антропоцен», обозначающему эпоху, когда главным двигателем изменений окружающей среды стал человек.

По мнению организаторов выставки, сегодняшняя эпоха будет освещаться по крайней мере несколько лет, в течение которых будет осмысляться опыт 2020 года. «Поэтому как выражение эпохи это называется «коронацен», — пояснила Иноземцева в разговоре с ТАСС.