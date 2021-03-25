Президент России оценил влияние пандемии коронавируса на восприятие искусства

Владимир Путин прокомментировал слова дирижера Димитриса Ботиниса.

В ходе встречи с лауреатами премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры российский лидер прокомментировал слова дирижера о коронавирусе и вызванных им последствиях. По словам Путина, пандемия напомнила важность истинного искусства для человека.

«Когда что-то теряешь, осознаешь значение потерянного», — отметил президент. В этом смысле пауза, вызванная в культурной жизни коронавирусом, лишний раз напомнила обществу о важности для человека прикосновения к истинному, настоящему и глубокому искусству, подчеркнул Путин.

Дирижер отметил, что в настоящее время музыкальные учебные заведение делают акцент на подготовке солистов, что приводит к нехватке знаний у музыкантов в части оркестрового исполнения. Путин отметил, что нельзя делить людей на первый и второй сорт, и предложил министру культуры Ольге Любимовой подумать над этим вопросом.