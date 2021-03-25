Путин поддержал идею наладить в России поддержку композиторов

Такое предложение во время встречи президента с лауреатами сделал композитор Эльмир Низамов.

По словам Низамова, в советские годы композиторская школа сделала большой рывок, однако сейчас в Российской Федерации нет системы поддержки таких людей. Выслушав его, президент России сразу же попросил главу Минкультуры Ольгу Любимову представить ему соответствующие предложения.

По словам президента, необходимо выработать систему поддержки композиторов, особенно молодых. Путин обратил внимание на слова Низамова, отметившего, что творческие коллективы, в том числе оркестры и театры, обычно с опаской берут произведения молодых композиторов, потому что боятся провала.

Однако провалы были всегда, отметил Путин. По его словам, это случалось даже с теми композиторами, которые сегодня считаются классиками, но в свое время публика не принимала их произведения.