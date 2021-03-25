Путин поручил создать в России институт поддержки культурных инициатив

С таким предложением к российскому лидеру обратился директор Музея Победы Александр Школьник.

Президент РФ встретился с лауреатами премии в области культуры и искусства в четверг, 25 марта. Директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник предложил российскому лидеру основать под его эгидой отдельный институт поддержки и развития культурных инициатив.

Президент заверил директора учреждения, что его инициатива будет рассмотрена властями.

Руководителю Музея Победы в четверг исполнилось 57 лет. Пользуясь случаем, глава государства поздравил его с днем рождения и назвал его работу очень важной и интересной.