Путин поручил создать в России институт поддержки культурных инициатив

25.03.2021
Президент РФ встретился с лауреатами премии в области культуры и искусства в четверг, 25 марта. Директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник предложил российскому лидеру основать под его эгидой отдельный институт поддержки и развития культурных инициатив.
Президент заверил директора учреждения, что его инициатива будет рассмотрена властями.
Руководителю Музея Победы в четверг исполнилось 57 лет. Пользуясь случаем, глава государства поздравил его с днем рождения и назвал его работу очень важной и интересной.