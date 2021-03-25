Воронежский музей Костенки проведет онлайн-читку романа о преступлении каменного века

Автором романа стал археолог Михаил Аникович, работавший в Костенках и умерший в 2012 году.

Действие романа «Закон крови» происходит в период палеолита, прообразом его главного героя стал юноша, останки которого были найдены при раскопках в Костенках. Роман был опубликован в 1998 году Аниковичем под псевдонимом Олег Викулов, пишет сетевое издание «Губерния».

Роман посвящен Костенкам, его главный герой является реальным персонажем. В 1954 году на территории заповедника был обнаружен скелет молодого человека, втиснутый в маленькую могильную яму и посыпанный красной охрой.

Скрученный скелет заставил археологов задуматься о том, кем был похороненный и чем вызван такой способ погребения. Михаил Аникович вывел из этого факта целую историю преступления древнего охотника и страшного наказания, которому подвергли его члены рода.

Отрывки произведения прочитают ученые, сотрудники музея «Костенки» и воронежские предприниматели. В числе участников — актер драмтеатра имени Кольцова Юрий Смышников, замдиректора строительной компании «Инстеп» Семен Харитон, антрополог Станислав Дробышевский и другие.