«Москино» представит ретроспективу Педро Альмодовара

Показ фильмов испанского режиссера пройдет в апреле, сообщили в пресс-службе киносети.

Зрителям покажут картины режиссера, снятые в последние годы. Среди них «Разомкнутые объятия», «Кожа, в которой я живу», «Джульетта», «Боль и слава».

Программа начнется 3 апреля драмой «Разомкнутые объятия», главную роль в ней сыграла Пенелопа Крус — бессменная муза режиссера.

Второй фильм будет показан 10 апреля. Зрители увидят психологический триллер «Кожа, в которой я живу», рассказывающая о талантливом пластическом хирурге, после трагедии в семье решившемся на шокирующий эксперимент. Главную роль в фильме исполнил Антонио Бандерас. Фильм номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и на премию BAFTA.

14 апреля программа продолжится драмой «Джульетта». Картина рассказывает о женщине, отправившейся в Мадрид на поиски дочери. Последний фильм будет показан 17 апреля, им станет «Боль и слава».