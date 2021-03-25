Ефим Шифрин пожалел, что отказался от звания

Фото: Скриншот телешоу «Судьба человека»

Бывший участник «Аншлага» раскрыл размер своей пенсии в разговоре с изданием StarHit.

Шифрин пожаловался, что прожить на его пенсию невозможно. По его признанию, он получает пенсию в размере всего 13 тысяч рублей в месяц.

Артист пояснил, что начал получать пенсию пять лет назад, когда ему исполнилось 60. Выплаты просто копятся у него на книжке и идут в общий счет трат, отметил Шифрин.

«Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно», — подчеркнул он. При некоторых условиях пенсия могла бы стать больше, отметил артист.

В частности, для этого ему нужно прекратить работать, пояснил Шифрин. «А если бы не отнекивался в свое время от звания, то имел бы еще 30 тысяч в месяц», — заключил артист.