Шойгу вручил Безрукову награды Минобороны

25.03.2021
Награду в области культуры и искусства глава Минобороны РФ вручил российскому актеру театра и кино на мероприятии 24 марта. Безруков получил две премии — за прошлый и нынешний год.
«На этой сцене хочу искренне поблагодарить тех, кто принимал участие в возобновлении прежнего величия военного искусства», — отметил Шойгу.
Премию на церемонии также получили писатель Захар Прилепин, актриса Лариса Голубкина, участники творческого коллектива Ансамбля Черноморского флота, сотрудники Центрального музея Российских ВС и другие.