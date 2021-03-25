Шойгу вручил Безрукову награды Минобороны

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Ведомство отметило вклад артиста в развитие военно-патриотической темы в культуре.

Награду в области культуры и искусства глава Минобороны РФ вручил российскому актеру театра и кино на мероприятии 24 марта. Безруков получил две премии — за прошлый и нынешний год.

«На этой сцене хочу искренне поблагодарить тех, кто принимал участие в возобновлении прежнего величия военного искусства», — отметил Шойгу.

Премию на церемонии также получили писатель Захар Прилепин, актриса Лариса Голубкина, участники творческого коллектива Ансамбля Черноморского флота, сотрудники Центрального музея Российских ВС и другие.