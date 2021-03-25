Минкультуры начнет реставрацию Северо-Кавказской государственной филармонии в 2022 году

Первый замминистра культуры Сергей Обрывалин и председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов посетили с рабочей поездкой Кисловодск.

Участники встречи обсудили ремонтно-реставрационные работы объектов культуры и искусства, реализуемые в рамках плана по комплексному развитию города-курорта в период до 2030 года.

«Кисловодск обладает богатым культурным наследием и насчитывает сотни исторических и архитектурных памятников. Минкультуры России готово оказать содействие в реализации намеченных мероприятий в рамках комплексного развития города-курорта», — сказал Сергей Обрывалин.

Замминистра отметил, что при поддержке Минкультуры РФ проведена реставрация Кисловодского цирка и комплекса Главных нарзанных ванн, а также ряда объектов Северо-Кавказской государственной филармонии имени Василия Ильича Сафонова.

В ходе совещания обсуждались ремонтно-реставрационные работы основного здания Северо-Кавказской государственной филармонии им. В.И. Сафонова, объекта культурного наследия «Дом княжны Мери», кино-концертного комплекса «Россия» и здания Детской музыкальной школы им. С.В. Рахманинова.

Также Минкультуры России разрабатывает проектно-сметную документацию реставрации Северо-Кавказской государственной филармонии, и в скором времени она будет передана на экспертизу. В планах ведомства начать реставрационные работы в 2022 году.

Анатолий Артамонов, осматривая здание Курзала, подчеркнул необходимость благоустройства территории вокруг Музыкальной раковины, восстановленной в 2018 году, а также создания зрительских мест для проведения концертов и постановок под открытым небом.

«Курзал — уникальный объект, который заслуживает внимания федеральных властей. В свое время здесь пел Шаляпин, играл Рахманинов. Мы приложим усилия, чтобы привести здание в порядок в соответствии с архитектурным стилем», — сказал он.

Кроме того, участники совещания посетили Национальный парк «Кисловодский», Детскую музыкальную школу имени С. В. Рахманинова и «Дом Ярошенко Николая Александровича», осмотрели территорию объекта культурного наследия «Дом Реброва» и ознакомились с инфраструктурой центральной пешеходной зоны города-курорта Кисловодска.