В музее-заповеднике «Царицыно» откроется выставка «Под маской Венеции»

Экспозиция заработает 27 апреля 2021 года, сообщили в пресс-службе музея.

На выставке в «Царицыно» впервые в России будут представлены более 100 оригинальных экспонатов из Фонда городских музеев Венеции (Fondazione Musei Civici di Venezia). Выставка расскажет о жизни венецианцев в XVIII веке, в эпоху авантюр, тайн и маскарадов.

Гостям выставки представится уникальная возможность увидеть за пределами Венеции экспонаты из знаменитых собраний Дворца дожей, музеев Коррер и Ка'Реццонико (Музей Венеции XVIII века), Музея стекла на острове Мурано и палаццо Мочениго (Музей тканей и костюмов). В Москву привезут карнавальные маски (в том числе маски-бауты, подобные тем, что носил Джакомо Казанова), костюмы знатных горожан, муранское стекло, посуду, железный нос гондолы XVII века, гравюры и картины Пьетро Лонги с изображением сцен из повседневной жизни Венеции и даже азартные игры из венецианских игорных домов.

Масштабная экспозиция «Под маской Венеции» разместится в залах Хлебного дома. Композиция выставки позволит выбрать один из двух маршрутов — двух вариантов отношений с городом человека, оказавшегося в Венецианской республике XVIII века в период ее прощального яркого цветения.

Выставочное пространство устроено так, что каждый новый зал — это новая сценография и новые театральные декорации, посетители которых становятся главными действующими лицами.

«Вы сможете побывать в гостях у венецианского вельможи, в будуаре светской дамы, заглянуть в ящики кабинета купца и даже потрогать образцы его товаров, вдохнете полной грудью те ароматы, которые наполняли легкие отважных мореплавателей, привозивших с разных концов мира предметы роскоши», — пояснила куратор выставки Дарья Колпашникова.

Специальным разделом выставки станет парфюмерная экспозиция: ароматы восточных пряностей, кожи, амбры и сандала, созданная совместно с брендом Acqua di Parma.

Попасть на выставку можно будет по билетам на посещение экспозиций Хлебного дома и Большого дворца. Приобрести билеты можно на сайте музея-заповедника «Царицыно». Там же осуществляется запись на бесплатные экскурсии по выставке.

Экспозиция будет работать до 29 августа 2021 года.