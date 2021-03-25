Путин пообщается с лауреатами президентских премий в области культуры

Президент России также посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера.

В 2020 году лауреатами президентской премии для молодых деятелей культуры году стали композитор Эльмир Низамов, дирижер Димитрис Ботинис и актриса Анна Чиповская.

Премия президента РФ за произведения для детей и юношества 2020 года была посмертно присуждена художнику Владимиру Зуйкову, а также преподавателю детской школы искусств Карасукского района Новосибирской области Александру Пунько и создателям экспозиции «Подвиг народа» в Центральном музее Великой Отечественной войны Игорю Угольникову, Александру Школьнику и Дмитрию Поштаренко.

Общение пройдет в режиме видеоконференцсвязи. К нему присоединятся и лауреаты 2019 года, встретиться с которыми очно не получилось из-за пандемии коронавируса.

Путин также побывает в новом здании Детского музыкального театра юного актера, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал.