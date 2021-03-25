Любимова поздравила с профессиональным праздником работников и волонтеров культуры

Видеопоздравление министра опубликовано в четверг на сайте ведомства.

В своем поздравлении министр культуры России Ольга Любимова поблагодарила работников и волонтеров сферы культуры за их подвижнический труд.

«Самобытная и многонациональная культура была и остается нашей величайшей ценностью», — напомнила министр. По ее словам, День работника культуры является прекрасной возможностью выразить увлеченным, неравнодушным и талантливым людям слова благодарности.

Любимова высоко оценила труд работников музеев, театров, концертных организаций, цирков и зоопарков, библиотек и других учреждений культуры. Министр отметила, что работники сферы неустанно раскрывают колоссальный потенциал культуры нашей страны, находясь в постоянном поиске путей популяризации великих традиций.