Древняя фреска рассказала о торговле индейцев майя солью

Фото: Rogelio Valencia, Proyecto Arqueológico Calakmul

Об открытии сообщили американские археологи из Луизианы.

Фреска было найдена в ходе раскопок древнего города Калакмуль на полуострове Юкатан в Мексике. На изображении продавец протягивает покупателю соляную лепешку. У его ног при этом стоит корзина, в которой находится сыпучая соль.

Во все времена соль считалась необходимым элементом для приготовления пищи, а также для ее консервации, особенно в странах с жарким климатом. Особенно соль ценилась из-за трудностей, с которыми связано ее добыча, пишет фан.

По мнению ученых, мая добывали соль путем выпаривания соленой воды на огне. В итоге получались соленые лепешки, которые сворачивали в листья для транспортировки.

В 2004 году неподалеку от Калакмуля были найдены остатки соляной кухни из жердей и соломы. На таких солевых производствах исследователи находили индейские каноэ, каменные орудия и посуду, в которой хранилась соль.