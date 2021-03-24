Цискаридзе заявил о плачевном состоянии культуры и готовности уйти из балета

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Артист поделился своими мыслями в интервью журналисту Василию Конову на YouTube.

По словам Цискаридзе, он честно исполняет свои обязанности, но не видит по-настоящему целесообразной государственной политики, которая была бы направлена на сохранение сферы образования и культуры. Артист заявил, что ему уже неинтересно все, чем он занимается, и ему не хочется это делать.

«Все находится в очень плачевном состоянии и скоро принесет самые плохие плоды», — заявил Цискаридзе. Артист балета отметил, что больше всего на свете не любит зря тратить время.

По словам танцора, он четко понимает, что представляет из себя как человек и профессионал, что умеет и не умеет, что может и что не может. «Я никогда не врал и никогда никого не обманывал, не держался ни за роль, ни за положение. Мне не нравится балет как работа, и я с большим удовольствием поменяю профессию», — заявил артист.

В марте 2011 года Цискаридзе заявил в интервью Познеру, что проблемы России в том, что дети законодателей учатся за границей, поэтому депутаты не связывают свое будущее с этой страной и им все равно, как будут учиться остальные дети. «Я уверен, что если бы у нас был закон, согласно которому дети тех, кто принимает и разрабатывает законодательные проекты, обязательно служили бы в армии и учились в нашей стране, эта система потихоньку бы усовершенствовалась», — заявлял артист.