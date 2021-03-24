В Новосибирске покажут уникальные индонезийские кривые кинжалы

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Выставка орнаментального искусства Юго-Восточной Азии будет работать до 20 июня.

На экспозицию в Новосибирский художественный музей привезли около 150 экспонатов. В числе уникальных из них — это 5 индонезийских клинков-крисов, датированных XVII–XIX веками.

На этих клинках изображены специальные узоры, так называемые «поморы», обозначающие владельца. Некоторые из них куются из метеоритного железа, рассказала куратор выставки Наталья Гожева.

В экспозицию также вошли предметы из текстиля, костюмы и художественный металл. Экспонаты созданы мастерами Малайзии, Индонезии, Лаоса, Вьетнама и Камбоджи.

На выставке представлены два вида театральных кукол Индонезии. Это куклы театра теней из кожи и рога буйвола, а также куклы театра марионеток из бамбука и дерева.