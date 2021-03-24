Приз зрительских симпатий Суздальфеста взял фильм о жизни в ПНИ

Документальная короткометражка «За забором» режиссера Марии Коган-Лернер основана на реальном дневнике.

Фильм получил приз зрительских симпатий 26-го открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Итоги голосования зрителей были объявлены во вторник в московском кинотеатре «Космос», сообщили в оргкомитете фестиваля.

Картина «За забором» режиссера Марии Коган-Лернер получила больше всего зрительских оценок на платформе «Суздальфест.Онлайн». На втором месте оказался фильм «Бабушки» режиссера Ильи Юдовича, за ним картина «Большой и маленький» режиссера Наташи Гропфель.

Документальный фильм «За забором», который длится менее 8 минут, основан на дневнике Татьяны Внукевич-Багдасарян, до 35 лет жившей в психоневрологическом интернате. Фильм включает серию новелл, которые дают зрителю возможность заглянуть за забор интерната, увидев столкновение маленького человека с системой.