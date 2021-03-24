Большой театр представит премьеру балета «Орландо» по роману Вирджинии Вулф

Балет поставлен немецким хореографом Кристианом Шпуком.

Музыка к балету принадлежит авторству Эдуарда Элгара, Леры Ауэрбах, Филипа Гласса и Елены Кац-Чернин. Об этом пресс-атташе театра Катерина Новикова сообщила ТАСС.

Хореографо Кристиан Шпук возглавляет Балет Цюриха (Швейцария). Спектакль создан балетмейстером специально по заказу Большого театра и станет первой работой Шпука в ГАБТ, отметила Новикова.

В основу балета положен один из самых известных романов британской писательницы Вирджинии Вулф «Орландо» (1928). Либретто к балету написал Клаус Шпан, который с 2012 года является главным драматургом Оперы Цюриха.

Кроме того, над постановкой работали художник по костюмам Эмма Райотт, сценограф Руфус Дидвишус, художник по свету Мартин Гебхардт и дирижер-постановщик Алексей Богорад.

В спектакле принимают участие ведущие артисты балетной труппы Большого театра, в том числе Ольга Смирнова, Мария Виноградова, Екатерина Крысанова, Ксения Жиганшина, Маргарита Шрайнер, Давид Мотта Соарес, Якопо Тисси, Семен Чудин, Артемий Беляков, Денис Савин и другие, отметила пресс-атташе.

Серия премьерных показов «Орландо» пройдет 24, 25, 26, 27 и 28 марта.