Строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета «подорожало» до 15 млрд руб

Предыдущий проект сцены оценивался в 10 млрд руб.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский представил проект строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета на заседании регионального правительства. Сцена должна появиться к 2024 году.

По словам Торчинского, проектирование находятся сейчас в активной фазе и предусматривает расходы примерно в 15 млрд руб. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что на реализацию проекта направляются средства из Федерального бюджета. Региональные бюджетные средства на строительство не пойдут, уточнил глава региона.

Пермский академический театр оперы и балета имени Петра Чайковского был создан 1870 году. Историческая сцена театра является самой маленькой в России, ее площадь всего 308 квадратных метров, что далеко не соответствует современным требованиям.