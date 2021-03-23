Неандертальцы пользовались зубочистками 49 тыс. лет назад

Об этом рассказала находка в пещерной стоянке древних людей на территории Польши.

Открытие сделали во время раскопок в пещере Стайня в 2010 году. Ученые нашли два зуба неандертальца — верхний премоляр и третий нижний моляр, так называемый «зуб мудрости».

Находки хранились в фондах Археологического музея в Кракове. Недавно команда антропологов во главе с Виолеттой Новачевской из Вроцлавского университета детально исследовала зубы. Радиоуглеродный метод датировал их возрастом около 46 тыс. лет.

Хорошая сохранность позволила ученым сделать детальные 3D-модели зубов, которые подтвердили их принадлежность неандертальцам как по морфологии, так и по внутреннему строению. На неандертальцев указал и анализ митохондриальной днк, говорится в статье Новачевской в Journal of Human Evolution.

Ученые не нашли никаких зубных патологий. В то же время на зубе мудрости сохранились характерные бороздки, которые образуются при частом использовании зубочистки.

Такие же следы несколько лет назад были выявлены в ходе анализа зубов неандертальцев из Испании возрастом около 49 тыс. лет. Вместе с новыми открытиями они говорят о том, что среди наших неандертальских предков была распространена гигиена полости рта на территории как минимум от Испании до Польши.

Кроме того, в пещере были найдены каменные орудия микокской индустрии, относящиеся к среднему палеолиту, а также десятки костей животных, которые обитали на востоке современной Европы. В то время она представляла собой тундростепь.