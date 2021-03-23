Вместо Китайского театра Екатерины II в Царском Селе создадут выставочную площадку

Об этом рассказала директор музея-заповедника Ольга Таратынова на пресс-конференции в ТАСС.

Утраченный в годы войны памятник Александровского парка восстановят в Царскосельском государственном музее-заповеднике. Китайский театр стал зияющей раной прошедшей войны, которая шла поблизости от Екатерининского дворца, рассказала Таратынова.

Было принято решение не восстанавливать театр, потому что очень мало иконографии. Там сделают трансформирующуюся структуру, которая решит несколько проблем, в том числе создание большого выставочного зала площадью около 600 кв. метров, который будет трансформироваться в театральный зал. В здании также будет размещено хранилище фондов музея-заповедника.

Восстановительные работы на объекте потребуют финансирования в размере не менее 3 млрд руб. и по меньшей мере 8 лет, отметили в театре. Планы восстановления Китайского театра обсуждалась много лет, однако сдвинуть их с мертвой точки смогли только благодаря участию вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, отметила Таратынова.