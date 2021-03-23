Дожди вымыли из земли у храма Зевса в Олимпии фигурку быка возрастом 3 тысячи лет

Об открытии рассказывается на сайте Министерства культуры Греции.

Греческие археологи сейчас ведут раскопки в древней Олимпии. Совершенно случайно была найдена бронзовая фигурка жертвенного быка, хорошо сохранившаяся за прошедшие три тысячелетия.

Проливные дожди, прошедшие в районе храма, вымыли драгоценную фигурку из земли. Артефакт заметила археолог Захарула Левентурис, когда осматривала землю возле храма Зевса. Ее внимание привлек торчавший из земли небольшой зеленый предмет. Осмотрев его, она увидела, что это неповрежденная бронзовая фигурка быка. Покрывающая ее зеленая патина свидетельствовала о глубокой древности находки.

Бык играл важную роль в поклонении людей богам древности. Как и лошадь, это животное было важным помощником человека со времен сотворения первой цивилизации и до наших дней. Древние греки посвящали такие фигурки в дар самым могущественным богам.

Найденный бык, вероятно, был принесен в жертву богам одним из верующих. На это указывают следы огня, обнаруженные в отложениях культурного слоя, где лежала фигурка.

Большое количество жертвенных статуэток было найдено в слое пепла, который начинался от алтаря Зевса и покрывал всю территорию Альтиса — священного участка на склоне холма за стеной.