Московский Музей музыки отметит день рождения праздничной программой

23.03.2021

Автор: shakko - собственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка

Посетителям предложат бесплатные экскурсии и детские занятия.

Российский национальный музей музыки отмечает свой день рождения 24 марта, сообщила пресс-служба РНММ. Музей был создан в Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского 24 марта 1912 года.

Ко дню рождения музей организовал серию бесплатных экскурсий и занятий с детьми, которые пройдут в музее Сергея Прокофьева, музее-квартире Н. С. Голованова и музее-квартире А. Б. Гольденвейзера.

Музей Прокофьева предложит детям «Апельсиновые истории», рассказывающие о традициях разных народов, связанных с апельсинами, а также музыку из оперы композитора Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Вечером на лекции «Про любовь. От Шекспира до Прокофьева» детей познакомят с историей балета «Ромео и Джульетта».

Музей-квартира Голованова предложит авторскую экскурсию «Предметы страсти музыканта». Музей-квартира пианиста Гольденвейзера расскажет о столе «Сороконожка» и часах «Скелетон». Гостей Музея музыки на улице Фадеева ждет органный концерт «Музыка кино». Прозвучат мелодии из фильмов «Крестный отец», «Пираты Карибского моря», «Титаник», «Игра престолов», «Гарри Поттер» и др.