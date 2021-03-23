В московской галерее Artstory покажут выставку «Космос наш!»

23.03.2021
Выставка приурочена к 60-летию первого полета человека в космос. Мультидисциплинарный проект представляет работы 40 художников из Москвы и других городов России, сообщает пресс-служба галерее.
Среди них полотна Марии и Наташи Арендт, Константина Батынкова, Вячеслава Колейчука, Ольги Солдатовой, Кирилла Кто и других. Работы выполнены в различных техниках, в том числе 3D-печать, скульптура, живопись и вышивка, отличаются стилем и смыслом.
Художественные интерпретации демонстрируют отношение современных авторов к полету, небу, космонавтам, ракетам, известным ученым и конструкторам. Кураторами выставки стали Дмитрий Буткевич, Люсинэ Петросян и Валерия Галлай.