Жалобы на аварийное состояние «Дома актера» в Ростове-на-Дону проверят следователи

23.03.2021
Фото: commons.wikimedia.org
Проверкой информация о жизни людей в здании, являющемся объектом культурного наследия, займется Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Как говорится в сообщении, поводом для проверки стало обсуждение в эфире федерального телевидения ситуации с жителями «Дома актера», вынужденными жить в доме без ремонта, опасаясь угроз своей жизни и здоровья. Жильцы дома находятся в тяжелой ситуации более 10 лет, хотя местная администрация обещала их переселить в эти помещения только временно.
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю су СК РФ по Ростовской области разобраться в обстоятельствах произошедшего и доложить о результате. Также необходимо выяснить, какие мероприятия по восстановлению прав граждан планирует местная власть, отмечается в сообщении.