Шигирский идол датировали эпохой появления лесов в Евразии

Автор: Владислав Фальшивомонетчик - собственная работа , CC BY-SA 3.0, Ссылка

Новое исследование ученых показало, что деревянная скульптура еще старше, чем предполагалось.

Ученые установили настоящий возраст Шигирского идола, найденного на Урале еще в 1890-х годах. Десять крупных обломков скульптуры были найдены в Шигирском торфянике на глубине четырех метров. Благодаря особым условиям окружающей среды они сохранились до наших дней.

Истинную ценность находки поняли не сразу, однако ученые постепенно пришли к выводу, что перед ними — древнейшая деревянная статуя на всей планете. Первое радиоуглеродное датирование, которое провели в 1990-х годах, подтвердило, что возраст идола не менее 9750 лет. Новое исследование в 2018 году, для которого взяли образец из сердцевины артефакта, указало на возраст 11 600 лет.

Археологи Томас Тербергер из Геттингенского университета в Германии, Михаил Жилин из Института археологии РАН в России и Светлана Савченко из Свердловского областного музея повторно проанализировали результаты предыдущих работ. Ученые пришли к выводу, что на самом деле идол был создан еще раньше, сообщает Quaternary International.

Древесина идола имеет возраст примерно 12 250 лет — это лиственница с 159 годовыми кольцами. Таким образом, идола сделали 12 100 лет назад, что на 500 лет раньше, чем показало исследование 2018 года. Для сравнения: всемирно известный британский Стоунхендж был построен «всего» около 5000 лет назад.

Скульптура Шигирского идола была вырезана в конце последнего ледникового периода, когда климат на планете стал теплеть. «Идол был вырезан в эпоху великих климатических изменений, когда леса стали распространяться по потеплевшей Евразии», — пояснил Томас Тербергер.