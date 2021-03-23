Актер новосибирского театра «Глобус» Павел Харин умер в 60 лет

23.03.2021
«Прекрасный режиссер. Верный товарищ. Талантливый коллега. Его удивительные человеческие качества — искренность, доброта, щедрость души — всецело были отражены в каждой работе», — говорится в сообщении «Глобуса».
Павел Алексеевич Харин родился 29 апреля 1960 года. Окончил Новосибирское театральное училище в 1985 году, затем служил в театре «Красный факел» и городском драмтеатре под руководством Сергея Афанасьева.
В 1989 году поступил в труппу Новосибирского театра юного зрителя (ныне «Глобус»). Играл роли в спектаклях «Вишневый сад» Чехова, «Ревизор» Гоголя, «Дни Турбиных» Булгакова, «Возвращение» Платонова, «Убийство Гонзаго» Йорданова и других.
Поставил спектакли «Отель двух миров» Э.-Э. Шмитта и «Путем взаимной переписки» Войновича.
Прощание с артистом состоится 25 марта 2021 года.