Работавший над «Белым солнцем пустыни» композитор Юрий Смирнов умер в 85 лет

О смерти музыканта сообщается на сайте театра.

Юрий Смирнов также был самым старым музыкантом оркестра Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Петербурге. Музыкант умер 21 марта 2021 года, говорится в сообщении.

Смирнов работал в бдт почти 60 лет. «Он был бесконечно предан нашему театру и пережил с Большим драматическим и счастливые, и непростые годы, был часто занят в спектаклях БДТ, с удовольствием помогал обучать игре на гитаре артистов театра и кино. Выдающееся мастерство Юрия Смирнова было известно далеко за пределами театра — его собственная школа гитарной игры пользовалась большой популярностью среди музыкантов», — подчеркнули в БДТ.

Юрий Смирнов окончил Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской в 1968 году. В труппе БДТ артист служил с 1964 года.

Юрий Смирнов — автор музыки к спектаклям «Поэтические страницы», «Блажь!». Он также работал над фильмами «Рабочий поселок» (1965), «Белое солнце пустыни» (1969), «Салют, Мария!» (1970) и др.