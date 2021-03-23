Мультфильм «Князь» об Александре Невском выйдет в конце 2024 года

Об этом рассказал художник-мультипликатор Александр Петров на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

Анимационная картина делается уже год, рассказал Петров. Пройден подготовительный период, начинается производственный, пояснил он.

Сценарий для мультфильма написал Юрий Арабов вместе с Ларисой Маликовой и Александром Петровым. Картина будет длиться один час, сюжет пока не разглашается. Над созданием ленты работает команда живописцев, сложившаяся уже много лет, будут привлекаться и другие специалисты, добавил Петров.

Фильм будет выполнен в технике «ожившей живописи» масляной краской, характерной для автора. Эскизы мультфильмов впервые были представлены публике в 2020 году на выставке Петрова в Ярославском художественном музее.