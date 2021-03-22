Георгий Жженов: Со сцены на Колыму и обратно

Георгий Степанович Жженов родился 22 марта 1915 года в Петрограде.

Отец будущего актера Степан Жженов был выходцем из Тверской губернии, в Петрограде работал кладовщиком. Георгий был ребенком от его второго брака с Марией Щелкиной.

Как вспоминал Жженов в своей книге «Прожитое», жили они по-деревенски: стол, лавки, несколько табуреток, и вместо кроватей — полати от стены до стены. На них жили, как в норе или в гнезде, спали, елии играли, ссорились и мирились, подрастало все многочисленное семейство Жженовых.

В 1923 году Жженов поступил в 204-ю трудовую школу в Петрограде в класс с физико-математическим уклоном. Он пропускал много занятий, получал плохие оценки. Артист вспоминал: «Я не баловал усердием добронравных учителей. В прилежных учениках себя не помню. Усидчивостью и рвением не отличался».

С детства Георгий Жженов любил театр и цирк, часто посещал спектакли и представления. После окончания семи классов школы он решил пойти в Ленинградский эстрадно-цирковой техникум. Для этого ему пришлось взять документы старшего брата, поскольку Жженову было 15 лет, а в техникум брали лишь с 16.

С первых курсов Георгий Жженов начал выступать в Ленинградском цирке-шапито с акробатическими номерами. В это же время его пригласили на студию «Ленфильм», где он сначала снимался в эпизодах.

В 1932 году Жженов получил свою первую главную роль, сыграв тракториста Пашку Ветрова в картине «Ошибка героя» Эдуарда Иогансона. «С этого фильма и началась моя бескорыстная любовь к кинематографу», — писал актер.

После выхода фильма Жженов оставил цирковой техникум и перевелся в Ленинградский техникум сценических искусств (сейчас – Российский государственный институт сценических искусств) в мастерскую Сергея Герасимова. Во время учебы он продолжал сниматься в кино – в «Золотых огнях», «Чапаеве», «Наследном принце республики» и других фильмах.

В 1937 году семья Георгия была сослана в Казахстан после того, как его старшего брата Бориса обвинили в антисоветской деятельности. Только благодаря заступничеству С. Герасимова, Георгию удалось в тот раз избежать ссылки, однако радость была недолгой.

Арест

В 1938 году Герасимов пригласил Жженова сыграть в картине «Комсомольск», повествующей о строительстве города Комсомольск-на-Амуре. Съемки проходили на Дальнем Востоке, куда и отправилась команда фильма на поезде «Москва — Владивосток».

В одном вагоне с Жженовым ехал сотрудник посольства США в СССР, военный атташе Филипп Файмонвилл, которому нужно было встречать американскую делегацию во Владивостоке. В дороге дипломат подружился со многими советскими артистами, прекрасно говорил по-русски. Спустя полтора месяца Жженов встретился с Файмонвиллом на перроне Северного (ныне – Ярославского) вокзала в Москве, а также на балете «Лебединое озеро» в Большом театре.

Этого было достаточно, чтобы вызвать подозрения у властей.

5 июля 1938 года Жженов был арестован по обвинению в шпионаже на США. В деле было указано, что актер якобы передал Филиппу Файмонвиллу секретные сведения о советской промышленности и оборонных заводах, «о морально-политических настроениях работников советской кинематографии», а также строительстве Комсомольска-на-Амуре.

Его приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей и сослали на золотые прииски государственного треста «Дальстрой» на Колыме. Там Жженов работал шофером, слесарем и диспетчером.

Срок Жженова закончился в 1943 году, однако по «особому распоряжению» его и других заключенных оставили на Колыме, а приговор продлили еще на 21 месяц. В 1945 году за «хорошую, добросовестную работу» Жженова освободили досрочно, но покинуть Дальний Восток ему не разрешили — советской власти нужны были люди для освоения месторождений.

Актер начал играть на сцене Магаданского музыкально-драматического театра. Первые выступления Жженова там состоялись еще в заключении, с 1943 года артист состоял в культбригаде прииска имени Тимошенко, работая под руководством актера Константина Никанорова.

В 1949 Жженова снова арестовали и сослали в Норильск. Там на сцене Драматического театра им. Маяковского он прослужил до 53 года. Его коллегой и другом по работе был Иннокентий Смоктуновский. Только в 1955 году актера полностью реабилитировали, он смог вернуться в Ленинград.

Карьера

В 40 лет Жженов поступает на службу в Ленинградский областной драматический театр, после чего ему последовали предложения и с Ленинградской киностудии. На экраны выходят фильмы с его участием — «Дорогой мой человек», «Исправленному верить».

Кадр из к/ф "Исправленному верить".

Однако по-настоящему его заметили в роли автоинспектора в картине Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».

Актера стали звать на более значимые роли — в картины «Иду искать», «Человек, которого я люблю», «Пауза» и другие.

В 1968 году Жженов переезжает в Москву, где устраивается в труппу Театра им. Моссовета. Славу в кинематографе ему приносит роль разведчика в кинокартине режиссера Вениамина Дормана «Ошибка резидента» киностудии им. Горького в 1968 году.

Фильм пользовался такой популярностью, что после этого были сняты еще три части. Также успешными стали фильмы с участием Георгия Жженова «Горячий снег», «Экипаж», «Ворота в небо», «Лекарство против страха», «Семейное дело» и «Конец вечности».

Жены Жженова

Актер Жженов был женат четыре раза. Его первой женой стала актриса Евгения Голынчик, с которой актер познакомился еще студентом техникума сценических искусств.

Брак продлился до того, как Георгий отправился в свою первую ссылку. Он сам предложил жене не дожидаться своего возвращения на последнем свидании.

Со своей второй женой Георгий познакомился в Магаданском театре: актриса Лидия Воронцова была такой же осужденной. Через короткое время они поженились, у них родилась дочь Елена. Однако вскоре Георгий освободился и уехал в Павловск-на-Оке, а Лидия ждала освобождения еще два года. Разлука не пошла на пользу их отношениям, и они разошлись.

Третьей женой актера стала Ирина Махаева, с которой он встретился во время Норильской ссылки на сцене Драмтеатра. Она была успешной актрисой и свободным человеком, и не побоялась разделить свою жизнь с осужденным, сделав все, чтобы добиться его реабилитации.

После освобождения Георгия они приезжают в Ленинград. Здесь они узаконивают отношения, Георгий устраивается на работу в Драмтеатр, Ирина ожидает ребенка. После рождения дочери Марины, актриса устроилась на работу в этот же театр, но там ее ждало жестокое потрясение: у супруга прямо на ее глазах вспыхнул роман с актрисой Лидией Малюковой, которую не остановило ни наличие мужа, ни грудного ребенка у соперницы. Георгий уходит из семьи, а Ирина бросает театр.

Последний брак с Лидией Малюковой оказался счастливым: актер прожил с ней до конца своих дней. От этого союза родилась дочь Юлия.

Последние годы и смерть

В последние годы жизни Жженов продолжал выходить на сцену Театра им. Моссовета со своей единственной ролью в спектакле «На Золотом озере». 90-летний юбилей актер торжественно отметил в 2005 году на сцене родного театра.

Через несколько месяцев, 8 декабря 2005, Жженов умер в одной из московских больниц. Причиной стал рак легких. Похоронен актер на Новодевичьем кладбище.