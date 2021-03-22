Исторический музей впервые представит картины Дюрера из своего собрания

Об этом сообщила куратор выставки Наталья Углева на пресс-конференции.

Экспозиция торжественно откроется 29 марта. То, что в Историческом музее тоже есть своя коллекция Дюрера, будет открытием для любителей искусства, полагает куратор.

Гостям выставки будут представлены семь подлинников художника, а также 10 его копий кисти нидерландских авторов XVI-XVII веков. Публика впервые увидит гравюры «Портрет Эразма Роттердамского» и «Святой Иероним в келье».

Подавляющее большинство произведений будут привезены на выставку из Италии. Это более 120 гравюр, которые приедут из коллекций Пинакотеки тозио Мартиненго в Брешии. В их числе такие известные гравюры Дюрера, как «Меланхолия I», «Блудный сын», «Адам и Ева», «Аполлон и Диана».

Серия «Апокалипсис» станет отдельным разделом выставки. 15 листов являются иллюстрациями Дюрера к последней книге Нового Завета «Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова».