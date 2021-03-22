Москино и Дарвиновский музей представят кинопрограмму о насекомых в анимации

В разработке программы также принял участие проект 1895.io.

Зрители увидят уникальную кинопрограмму «Дрессировщики жуков. Насекомые в анимации: от Старевича до наших дней», которая в течение апреля 2021 года будет показана на экранах кинозала музея и кинотеатров сети «Москино».

Ретроспектива посвящена выходу книги «Дрессировщик жуков. Владислав Старевич создает анимацию», которая рассказывает о жизни и творчестве отца отечественной анимации, создателя мультфильмов «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» и «Месть кинематографического оператора» Владислава Старевича.

Ретроспектива будет состоять из четырех программ. В первую вошли сохранившиеся мультфильмы Владислава Старевича российского периода его творчества.

В рамках второй и третьей программ покажут классические советские мультфильмы 50–60-х и 70–80-х годов.

Четвертая программа посвящена современной анимации. Зрителям представят мультфильмы, авторы которых продолжают в анимации линию Старевича: от «Путешествия муравья» Эдуарда Назарова до «Букашек» Михаила Алдашина, от «Бабочки» Андрея Хржановского до «Гагарина» Алексея Харитиди, от «Букашки-путешественницы» Станислава Соколова до «Коровки» Марины Карповой.