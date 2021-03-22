Музыкальный фестиваль «Баховские дни» начался в Калининграде

Смотр организовал Кафедральный собор города.

Музыкальный фестиваль «Баховские дни» посвящен 336-й годовщине со дня рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. В творческом проекте примут участие известные музыканты.

Смотр будет идти в течение 5 вечеров под сводами Кафедрального собора на острове Иммануила Канта, где установлен самый большой органный комплекс в России.

Фестивальную программу открыло выступление известного российского тенора Михаила Нора и титулярного органиста кафедрального собора Мансура Юсупова. В день открытия прошла также презентация символа и главного приза предстоящего XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева — органного ангела, говорится в сообщении.