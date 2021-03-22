В запечатанном древнекитайском чайнике нашли фруктовое вино возрастом 3000 лет

Открытие сделали китайские археологи, сообщает Синьхуа.

Ученые нашли фруктовое вино, которое было сделано в эпоху династии Чжоу (1046-256 годы до нашей эры). Раритеты обнаружили в ходе раскопок в древней гробницы в городе Юньчэн провинции Шаньси на севере Китая.

Эксперты нашли 8 бронзовых чайников, 2 из которых сохранили герметичность спустя примерно 3000 лет. В них была найдена прозрачная жидкость, которую отправили на анализ в лабораторию.

Ученые обнаружили в жидкости органические летучие соединения и органические кислоты, относящиеся к вину. Эти и другие данные помогли сделать вывод, что в посуде было фруктовое вино, рассказал член исследовательской группы археологов.

Раскопки на месте захоронения Бэйбайэ шли с апреля по декабрь прошлого года на площади около 1200 квадратных метров. Археологи нашли более 500 культурных реликвий из меди, нефрита, камня и золота, говорится в сообщении.